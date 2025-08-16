"Укрзалізниця" запускает новые рейсы на сентябрь: Чоп-Кременчуг и Ясиня-Кропивницкий

$41.450.06
15 августа, 23:06 • 59282 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 86408 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 53401 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 49924 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 47037 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 105631 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 179345 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 84597 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 165097 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56891 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 179383 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 158289 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 165128 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 181808 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 266901 просмотра
"Укрзалізниця" запускает новые рейсы на сентябрь: Чоп-Кременчуг и Ясиня-Кропивницкий

Киев • УНН

 • 66 просмотра

"Укрзалізниця" анонсировала новые рейсы на сентябрь: Чоп-Кременчуг и Ясиня-Кропивницкий. Это стало возможным благодаря оптимизации работы и использованию уже существующих поездов.

"Укрзалізниця" запускает новые рейсы на сентябрь: Чоп-Кременчуг и Ясиня-Кропивницкий

Компания "Укрзализныця" назначит новые поезда и обеспечит дополнительные сообщения для нескольких регионов на сентябрь текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Детали

Поезд № 260/259 Чоп — Кременчуг будет курсировать:

  • из Чопа со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;
    • из Кременчуга с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправление из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп - в 12:45.

      Поезд № 258/257 Ясиня — Кропивницкий будет курсировать:

      • из Ясини со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05;
        • из Кропивницкого с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправление из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясиню - в 13:18.

          Новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы: составы поездов, прибывшие после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот

          - заявили в "Укрзализныце".

          Напомним

          "Укрзализныця" сообщила, что назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа между Киевом и Львовом и Киевом и Винницей.

          Евгений Устименко

          Общество
          Украинская железная дорога
          Ясиня
          Кременчуг
          Кропивницкий
          Винница
          Львов
          Киев