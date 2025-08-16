"Укрзалізниця" запускает новые рейсы на сентябрь: Чоп-Кременчуг и Ясиня-Кропивницкий

Компания "Укрзализныця" назначит новые поезда и обеспечит дополнительные сообщения для нескольких регионов на сентябрь текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Детали

Поезд № 260/259 Чоп — Кременчуг будет курсировать:

из Чопа со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;

из Кременчуга с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправление из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп - в 12:45.

Поезд № 258/257 Ясиня — Кропивницкий будет курсировать:

из Ясини со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05;

из Кропивницкого с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправление из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясиню - в 13:18.

Новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы: составы поездов, прибывшие после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот - заявили в "Укрзализныце".

Напомним

"Укрзализныця" сообщила, что назначает ряд дополнительных поездов на вторую половину августа между Киевом и Львовом и Киевом и Винницей.