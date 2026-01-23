Через попит запускають новий поїзд з Одеси до Карпат: відомий розклад руху

В Україні курсуватиме новий поїзд, що з'єднає Одесу та Рахів у Карпатському регіоні, зважаючи на попит, повідомили в п'ятницю в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса-Рахів - повідомили в УЗ.

Як зазначається, початок курсування:

з Одеси - з 3 лютого;

з Рахова - з 4 лютого

Поїзд курсуватиме щоденно.

Розклад руху:

відправлення з Одеси - 18:38, прибуття в Рахів - 13:20;

відправлення з Рахова - 14:21, прибуття в Одесу - 08:38.

"Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси. У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні, вагони з жіночими та дитячими купе", - розповіли в УЗ.

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

"Поїзд №26/25 Одеса-Рахів бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною"", - зазначили в УЗ.

Окрім того, як вказано, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ-Рахів. На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.

