Через попит запускають новий поїзд з Одеси до Карпат: відомий розклад руху
Київ • УНН
Укрзалізниця запускає новий щоденний поїзд №26/25 Одеса-Рахів з 3 лютого. Маршрут пролягатиме через Львів, Івано-Франківськ та інші міста, пропонуючи вагони різних класів.
В Україні курсуватиме новий поїзд, що з'єднає Одесу та Рахів у Карпатському регіоні, зважаючи на попит, повідомили в п'ятницю в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса-Рахів
Як зазначається, початок курсування:
- з Одеси - з 3 лютого;
- з Рахова - з 4 лютого
Поїзд курсуватиме щоденно.
Розклад руху:
- відправлення з Одеси - 18:38, прибуття в Рахів - 13:20;
- відправлення з Рахова - 14:21, прибуття в Одесу - 08:38.
"Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси. У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні, вагони з жіночими та дитячими купе", - розповіли в УЗ.
Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
"Поїзд №26/25 Одеса-Рахів бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною"", - зазначили в УЗ.
Окрім того, як вказано, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ-Рахів. На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.
