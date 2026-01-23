$43.170.01
12:59 • 4632 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 13197 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 33842 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 18178 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 20753 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 28553 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 66113 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33744 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31376 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29512 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Через попит запускають новий поїзд з Одеси до Карпат: відомий розклад руху

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Укрзалізниця запускає новий щоденний поїзд №26/25 Одеса-Рахів з 3 лютого. Маршрут пролягатиме через Львів, Івано-Франківськ та інші міста, пропонуючи вагони різних класів.

Через попит запускають новий поїзд з Одеси до Карпат: відомий розклад руху

В Україні курсуватиме новий поїзд, що з'єднає Одесу та Рахів у Карпатському регіоні, зважаючи на попит, повідомили в п'ятницю в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса-Рахів

- повідомили в УЗ.

Як зазначається, початок курсування:

  • з Одеси - з 3 лютого;
    • з Рахова - з 4 лютого

      Поїзд курсуватиме щоденно.

      Розклад руху:

      • відправлення з Одеси - 18:38, прибуття в Рахів - 13:20;
        • відправлення з Рахова - 14:21, прибуття в Одесу - 08:38.

          "Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси. У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні, вагони з жіночими та дитячими купе", - розповіли в УЗ.

          Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

          "Поїзд №26/25 Одеса-Рахів бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною"", - зазначили в УЗ.

          Окрім того, як вказано, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ-Рахів. На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.

          Відсьогодні "Укрзалізниця" запроваджує оновлений графік руху для понад 200 поїздів: що змінилося22.01.26, 06:30 • 3034 перегляди

          Юлія Шрамко

          Суспільство
          Техніка
          Українська залізниця
          Рахів
          Яремче
          Подільськ
          Ясіня
          Україна
          Тернопіль
          Івано-Франківськ
          Хмельницький
          Львів
          Одеса
          Київ