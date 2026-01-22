$43.180.08
21 січня, 22:20
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 13512 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 19627 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 30921 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 21549 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 34373 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36626 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21040 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21899 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39788 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Відсьогодні "Укрзалізниця" запроваджує оновлений графік руху для понад 200 поїздів: що змінилося

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Укрзалізниця перейшла на оновлений розклад руху для 118 поїздів далекого сполучення та понад сотні регіональних і приміських рейсів. Зміни спрямовані на вирішення проблеми масових затримок, спричинених обстрілами та об'їздами.

Відсьогодні "Укрзалізниця" переходить на оновлений розклад руху, який охоплює 118 поїздів далекого сполучення та понад сотню регіональних і приміських рейсів. Зміни впроваджено для вирішення проблеми масових затримок, що виникали через обстріли інфраструктури, необхідність об’їздів та використання резервних тепловозів у знеструмлених регіонах. Новий графік базується на принципах безпеки та максимальної пунктуальності в умовах воєнного стану. Про це пише УНН.

Деталі

Пасажирам, які планують поїздки за кордон, слід звернути особливу увагу на зміну часу відправлення двох ключових поїздів із Києва. Поїзд №9 Київ – Будапешт тепер вирушатиме о 09:43 замість 11:05. Також змінився графік для рейсу №749 Київ – Відень – час відправлення перенесено на 12:33 замість 13:05.

На вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушили зовнішнє освітлення16.01.26, 19:40 • 12511 переглядiв

Адміністрація залізниці наголошує, що у квитках, оформлених після 8 січня, вже вказано актуальний час. Проте громадянам, які купували проїзні документи через іноземні каси або онлайн-ресурси партнерів, рекомендується додатково перевірити розклад на офіційних каналах "Укрзалізниці", щоб уникнути непорозумінь.

Де перевірити оновлений розклад

Для зручності пасажирів актуальна інформація про рух усіх поїздів доступна в офіційному мобільному застосунку, на сайті перевізника, а також на інформаційних табло залізничних вокзалів країни. Компанія продовжує адаптувати логістику до поточних безпекових умов.

Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських18.01.26, 13:08 • 10480 переглядiв

Степан Гафтко

