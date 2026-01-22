Відсьогодні "Укрзалізниця" запроваджує оновлений графік руху для понад 200 поїздів: що змінилося

Відсьогодні "Укрзалізниця" переходить на оновлений розклад руху, який охоплює 118 поїздів далекого сполучення та понад сотню регіональних і приміських рейсів. Зміни впроваджено для вирішення проблеми масових затримок, що виникали через обстріли інфраструктури, необхідність об’їздів та використання резервних тепловозів у знеструмлених регіонах. Новий графік базується на принципах безпеки та максимальної пунктуальності в умовах воєнного стану. Про це пише УНН.

Деталі

Пасажирам, які планують поїздки за кордон, слід звернути особливу увагу на зміну часу відправлення двох ключових поїздів із Києва. Поїзд №9 Київ – Будапешт тепер вирушатиме о 09:43 замість 11:05. Також змінився графік для рейсу №749 Київ – Відень – час відправлення перенесено на 12:33 замість 13:05.

На вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушили зовнішнє освітлення

Адміністрація залізниці наголошує, що у квитках, оформлених після 8 січня, вже вказано актуальний час. Проте громадянам, які купували проїзні документи через іноземні каси або онлайн-ресурси партнерів, рекомендується додатково перевірити розклад на офіційних каналах "Укрзалізниці", щоб уникнути непорозумінь.

Де перевірити оновлений розклад

Для зручності пасажирів актуальна інформація про рух усіх поїздів доступна в офіційному мобільному застосунку, на сайті перевізника, а також на інформаційних табло залізничних вокзалів країни. Компанія продовжує адаптувати логістику до поточних безпекових умов.

Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських