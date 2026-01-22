Відсьогодні "Укрзалізниця" запроваджує оновлений графік руху для понад 200 поїздів: що змінилося
Київ • УНН
Укрзалізниця перейшла на оновлений розклад руху для 118 поїздів далекого сполучення та понад сотні регіональних і приміських рейсів. Зміни спрямовані на вирішення проблеми масових затримок, спричинених обстрілами та об'їздами.
Відсьогодні "Укрзалізниця" переходить на оновлений розклад руху, який охоплює 118 поїздів далекого сполучення та понад сотню регіональних і приміських рейсів. Зміни впроваджено для вирішення проблеми масових затримок, що виникали через обстріли інфраструктури, необхідність об’їздів та використання резервних тепловозів у знеструмлених регіонах. Новий графік базується на принципах безпеки та максимальної пунктуальності в умовах воєнного стану. Про це пише УНН.
Деталі
Пасажирам, які планують поїздки за кордон, слід звернути особливу увагу на зміну часу відправлення двох ключових поїздів із Києва. Поїзд №9 Київ – Будапешт тепер вирушатиме о 09:43 замість 11:05. Також змінився графік для рейсу №749 Київ – Відень – час відправлення перенесено на 12:33 замість 13:05.
На вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушили зовнішнє освітлення16.01.26, 19:40 • 12511 переглядiв
Адміністрація залізниці наголошує, що у квитках, оформлених після 8 січня, вже вказано актуальний час. Проте громадянам, які купували проїзні документи через іноземні каси або онлайн-ресурси партнерів, рекомендується додатково перевірити розклад на офіційних каналах "Укрзалізниці", щоб уникнути непорозумінь.
Де перевірити оновлений розклад
Для зручності пасажирів актуальна інформація про рух усіх поїздів доступна в офіційному мобільному застосунку, на сайті перевізника, а також на інформаційних табло залізничних вокзалів країни. Компанія продовжує адаптувати логістику до поточних безпекових умов.
Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських18.01.26, 13:08 • 10480 переглядiв