С сегодняшнего дня "Укрзализныця" вводит обновленный график движения для более 200 поездов: что изменилось

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» переходит на обновленное расписание движения, которое охватывает 118 поездов дальнего следования и более сотни региональных и пригородных рейсов. Изменения внедрены для решения проблемы массовых задержек, возникавших из-за обстрелов инфраструктуры, необходимости объездов и использования резервных тепловозов в обесточенных регионах. Новый график базируется на принципах безопасности и максимальной пунктуальности в условиях военного положения. Об этом пишет УНН.

Детали

Пассажирам, планирующим поездки за границу, следует обратить особое внимание на изменение времени отправления двух ключевых поездов из Киева. Поезд №9 Киев – Будапешт теперь будет отправляться в 09:43 вместо 11:05. Также изменился график для рейса №749 Киев – Вена – время отправления перенесено на 12:33 вместо 13:05.

Администрация железной дороги отмечает, что в билетах, оформленных после 8 января, уже указано актуальное время. Однако гражданам, которые покупали проездные документы через иностранные кассы или онлайн-ресурсы партнеров, рекомендуется дополнительно проверить расписание на официальных каналах «Укрзализныци», чтобы избежать недоразумений.

Где проверить обновленное расписание

Для удобства пассажиров актуальная информация о движении всех поездов доступна в официальном мобильном приложении, на сайте перевозчика, а также на информационных табло железнодорожных вокзалов страны. Компания продолжает адаптировать логистику к текущим условиям безопасности.

