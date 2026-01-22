С сегодняшнего дня "Укрзализныця" вводит обновленный график движения для более 200 поездов: что изменилось

$43.180.08
50.320.20
21 января, 22:20 • 4642 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 13275 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 19434 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 30605 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 21425 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 34188 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36481 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21030 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21890 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39762 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Государство предоставит гранты до 3 000 грн на "зимнее поступление" для приоритетных категорий абитуриентов21 января, 18:29 • 2984 просмотра
Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится - ДТЭК21 января, 18:42 • 3746 просмотра
В Офисе президента нет отопления, работников просят не использовать электрообогреватели – советница руководителя21 января, 18:56 • 5410 просмотра
Кличко назвал сроки подачи тепла в дома столицы, дважды остававшиеся без отопления21 января, 19:30 • 3498 просмотра
Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21 января, 20:02 • 3362 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 30603 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 34187 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 31962 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 36481 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 52243 просмотра
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto23:40 • 1790 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 6936 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 9022 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 31962 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 29320 просмотра
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" вводит обновленный график движения для более 200 поездов: что изменилось

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Укрзализныця перешла на обновленное расписание движения для 118 поездов дальнего следования и более сотни региональных и пригородных рейсов. Изменения направлены на решение проблемы массовых задержек, вызванных обстрелами и объездами.

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" вводит обновленный график движения для более 200 поездов: что изменилось

С сегодняшнего дня «Укрзализныця» переходит на обновленное расписание движения, которое охватывает 118 поездов дальнего следования и более сотни региональных и пригородных рейсов. Изменения внедрены для решения проблемы массовых задержек, возникавших из-за обстрелов инфраструктуры, необходимости объездов и использования резервных тепловозов в обесточенных регионах. Новый график базируется на принципах безопасности и максимальной пунктуальности в условиях военного положения. Об этом пишет УНН.

Детали

Пассажирам, планирующим поездки за границу, следует обратить особое внимание на изменение времени отправления двух ключевых поездов из Киева. Поезд №9 Киев – Будапешт теперь будет отправляться в 09:43 вместо 11:05. Также изменился график для рейса №749 Киев – Вена – время отправления перенесено на 12:33 вместо 13:05.

На вокзалах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове приглушили внешнее освещение16.01.26, 19:40 • 12510 просмотров

Администрация железной дороги отмечает, что в билетах, оформленных после 8 января, уже указано актуальное время. Однако гражданам, которые покупали проездные документы через иностранные кассы или онлайн-ресурсы партнеров, рекомендуется дополнительно проверить расписание на официальных каналах «Укрзализныци», чтобы избежать недоразумений.

Где проверить обновленное расписание

Для удобства пассажиров актуальная информация о движении всех поездов доступна в официальном мобильном приложении, на сайте перевозчика, а также на информационных табло железнодорожных вокзалов страны. Компания продолжает адаптировать логистику к текущим условиям безопасности.

Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных18.01.26, 13:08 • 10480 просмотров

Степан Гафтко

