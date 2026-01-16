$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
17:23 • 1584 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 11180 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 28213 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 26719 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 25312 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 24601 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23558 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 32747 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 37407 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 27537 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
На вокзалах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове приглушили внешнее освещение

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Укрзализныця приглушает внешнее освещение на вокзалах Львова, Днепра, Одессы, Киева и Харькова для экономии электроэнергии. Пункты несокрушимости продолжают работать в штатном режиме.

Во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове на вокзалах приглушили внешнее освещение — для экономии электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

По данным УЗ, Пункты несокрушимости продолжают работать в штатном режиме — чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты и провести холодный вечер в тепле и комфорте.

Киев с сегодняшнего дня ограничивает наружное освещение: что предусматривается16.01.26, 16:48 • 1842 просмотра

Напомним

По состоянию на 16 января 2026 года энергосистема Украины остается поврежденной из-за массовых ракетных и дроновых атак вс рф, произошедших в последние дни. 

Только за прошедшие сутки российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. Как следствие, без света остались тысячи жителей Харьковщины и Запорожской области. 

Потребление электроэнергии остается высоким. Поэтому действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях применяют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.

Напряженной остается ситуация в Киеве и Киевской области, где без электроэнергии остались обычные горожане, бизнес, учреждения, образовательные учреждения. Кое-где из-за проблем со светом и теплом люди ощутили дефицит продуктов. 

Из-за совокупности факторов Президент Украины Владимир Зеленский ввел чрезвычайное положение в энергетике.  

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Харьковская область
Запорожская область
Украинская железная дорога
Днепр
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Одесса
Киев
Харьков