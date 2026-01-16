На вокзалах во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове приглушили внешнее освещение
Киев • УНН
Укрзализныця приглушает внешнее освещение на вокзалах Львова, Днепра, Одессы, Киева и Харькова для экономии электроэнергии. Пункты несокрушимости продолжают работать в штатном режиме.
Во Львове, Днепре, Одессе, Киеве и Харькове на вокзалах приглушили внешнее освещение — для экономии электроэнергии, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
По данным УЗ, Пункты несокрушимости продолжают работать в штатном режиме — чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты и провести холодный вечер в тепле и комфорте.
Напомним
По состоянию на 16 января 2026 года энергосистема Украины остается поврежденной из-за массовых ракетных и дроновых атак вс рф, произошедших в последние дни.
Только за прошедшие сутки российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. Как следствие, без света остались тысячи жителей Харьковщины и Запорожской области.
Потребление электроэнергии остается высоким. Поэтому действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях применяют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.
Напряженной остается ситуация в Киеве и Киевской области, где без электроэнергии остались обычные горожане, бизнес, учреждения, образовательные учреждения. Кое-где из-за проблем со светом и теплом люди ощутили дефицит продуктов.
Из-за совокупности факторов Президент Украины Владимир Зеленский ввел чрезвычайное положение в энергетике.