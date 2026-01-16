Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго

Через нові атаки рф на енергетику на ранок були знеструмлення у двох областях, у Києві та двох областях мережеві обмеження, у частині областей аварійні знеструмлення, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - зазначили у Міненерго.

Цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях - повідомили в Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та регіоні тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

"Як і в попередні тижні, на Одещині зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога", - сказано у повідомленні.

Графіки та аварійні відключення

"В усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації", - зазначили у Міненерго.

