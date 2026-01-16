$43.180.08
Ексклюзив
08:00 • 376 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 5458 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 14190 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 25455 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 31346 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 66643 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 77001 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39195 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34880 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54207 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Публікації
Ексклюзиви
Шмигаль доручив провести Раду оборони Києва: у фокусі - зміна правил пересування під час комендантської години

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Денис Шмигаль доручив владі Києва оперативно ухвалити рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію в енергетиці. Серед завдань – зміна правил пересування громадян у комендантську годину та обмеження рекламного освітлення.

Шмигаль доручив провести Раду оборони Києва: у фокусі - зміна правил пересування під час комендантської години

Владі на рівні столиці доручили оперативно ухвалити необхідні рішення у межах реагування на НС в енергетиці з фокусом на зміну правил пересування громадян в комендантську годину і обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, який призначений керівником робіт з ліквідації наслідків НС, пише УНН.

Поставив конкретні завдання очільникам Києва й Київщини щодо координації на місцях. Окремо дав завдання провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці були оперативно ухвалені необхідні додаткові рішення. У фокусі - зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати можливість дістатись до пункту незламності безперешкодно), обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву

- написав Шмигаль у Telegram за підсумками другого засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.

"Як керівник робіт з ліквідації наслідків в енергосистемах наголосив: усі рішення мають бути реалізовані максимально швидко", - додав він.

Також, з його слів, заслухали інформацію та напрацювання за останню добу. Співголова штабу, віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки.

"Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках. Також опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації", - повідомив Шмигаль.

Правила пересування під час комендантської години змінюють: Шмигаль пояснив, що дозволять16.01.26, 08:49 • 2116 переглядiв

Юлія Шрамко

