Шмигаль доручив провести Раду оборони Києва: у фокусі - зміна правил пересування під час комендантської години

Владі на рівні столиці доручили оперативно ухвалити необхідні рішення у межах реагування на НС в енергетиці з фокусом на зміну правил пересування громадян в комендантську годину і обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, який призначений керівником робіт з ліквідації наслідків НС, пише УНН.

Поставив конкретні завдання очільникам Києва й Київщини щодо координації на місцях. Окремо дав завдання провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці були оперативно ухвалені необхідні додаткові рішення. У фокусі - зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати можливість дістатись до пункту незламності безперешкодно), обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву - написав Шмигаль у Telegram за підсумками другого засідання Штабу з ліквідації наслідків НС в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області.

"Як керівник робіт з ліквідації наслідків в енергосистемах наголосив: усі рішення мають бути реалізовані максимально швидко", - додав він.

Також, з його слів, заслухали інформацію та напрацювання за останню добу. Співголова штабу, віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовуються додаткові когенераційні установки.

"Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках. Також опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації", - повідомив Шмигаль.

