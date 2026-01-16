$43.180.08
Правила пересування під час комендантської години змінюють: Шмигаль пояснив, що дозволять

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Громадянам дозволяють вільно пересуватися до "пунктів незламності" вночі.

Правила пересування під час комендантської години змінюють: Шмигаль пояснив, що дозволять

В умовах дії режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці змінюються правила комендантської години - люди зможуть вільно пересуватися до "пунктів незламності" вночі, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль, який призначений керівником робіт з ліквідації наслідків НС, пише УНН.

Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі

- повідомив Шмигаль у п'ятницю у Telegram.

Шмигаль зазначив, що режим надзвичайної ситуації діє в українській енергетиці у зв’язку із масованими атаками російської федерації. І пояснив, що це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

Також він окреслив інші заходи, ухвалені урядом:

  • посилюємо роботу Штабу з ліквідації наслідків НС в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків НС в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено;
    • рекомендуємо НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов - 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні;
      • перерозподіляємо резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення;
        • державні компанії, насамперед Укрзалізниця і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

          Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст15.01.26, 15:18 • 29165 переглядiв

