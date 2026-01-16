Правила передвижения во время комендантского часа меняют: Шмыгаль объяснил, что разрешат

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике меняются правила комендантского часа – люди смогут свободно передвигаться до "пунктов несокрушимости" ночью, сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, который назначен руководителем работ по ликвидации последствий ЧС, пишет УНН.

Меняем правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью - сообщил Шмыгаль в пятницу в Telegram.

Шмыгаль отметил, что режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетике в связи с массированными атаками российской федерации. И пояснил, что это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах.

Также он очертил другие меры, принятые правительством:

усиливаем работу Штаба по ликвидации последствий ЧС в энергетике и Штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены;

рекомендуем НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий – 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня;

перераспределяем резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения;

государственные компании, прежде всего Укрзализныця и НАК «Нафтогаз» должны срочно обеспечить закупку импортированной электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

