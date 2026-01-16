Правила передвижения во время комендантского часа меняют: Шмыгаль объяснил, что разрешат

$43.180.08
50.320.20
ukenru
05:32 • 2392 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 11408 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 22942 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 29119 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 63665 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 74640 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 38553 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34630 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 53690 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42942 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкойVideo15 января, 20:52 • 7854 просмотра
Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме15 января, 21:26 • 3452 просмотра
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16 января, 00:11 • 3894 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану16 января, 00:25 • 8260 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 6400 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 17396 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 49864 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 63665 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 74640 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 63225 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Николас Мадуро
Эмманюэль Макрон
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 12023 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 24605 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 46194 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 79850 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 70661 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Truth Social

Правила передвижения во время комендантского часа меняют: Шмыгаль объяснил, что разрешат

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Гражданам разрешают свободно передвигаться к "пунктам несокрушимости" ночью.

Правила передвижения во время комендантского часа меняют: Шмыгаль объяснил, что разрешат

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике меняются правила комендантского часа – люди смогут свободно передвигаться до "пунктов несокрушимости" ночью, сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль, который назначен руководителем работ по ликвидации последствий ЧС, пишет УНН.

Меняем правила передвижения граждан на улице в комендантский час. Люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости", в том числе и ночью

- сообщил Шмыгаль в пятницу в Telegram.

Шмыгаль отметил, что режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетике в связи с массированными атаками российской федерации. И пояснил, что это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах.

Также он очертил другие меры, принятые правительством:

  • усиливаем работу Штаба по ликвидации последствий ЧС в энергетике и Штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены;
    • рекомендуем НКРЭКУ в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. Рассмотрение и согласование проекта за 2 дня. Получение технических условий – 2 дня. Обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня;
      • перераспределяем резервное оборудование между регионами, учитывая критичность потребностей для объектов жизнеобеспечения;
        • государственные компании, прежде всего Укрзализныця и НАК «Нафтогаз» должны срочно обеспечить закупку импортированной электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

          Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов15.01.26, 15:18 • 29125 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоПолитика
          Графики отключений электроэнергии
          Энергетика
          Военное положение
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Украинская железная дорога
          Нафтогаз
          Украина
          Денис Шмыгаль
          Киев