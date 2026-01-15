$43.180.08
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

Кабмин готовит решение о введении чрезвычайной ситуации в энергетике для быстрого реагирования на повреждения и дефицит мощностей. Это формализует текущее состояние, позволяя оперативные ремонтные работы и защиту инфраструктуры.

Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов

Кабинет министров Украины готовит решение о введении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Подробнее о том, что означает такая инициатива и как будет влиять на обычных потребителей, рассказал журналистке УНН эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Детали

Чрезвычайная ситуация в энергетике означает, что государство переходит в режим максимально быстрого реагирования на повреждения и дефицит мощностей, говорит эксперт. Основная цель - создать условия для оперативных ремонтно-восстановительных работ.

Очевидно, что ситуация и без соответствующего решения выглядит чрезвычайной. Это, по сути, формализация де-юре состояния де-факто, хотя соответствующего законодательного регулирования у нас нет. Делается ставка на то, чтобы создать режим максимального содействия проведению ремонтно-восстановительных работ в пораженной энергосистеме и дополнительных мер по защите критической инфраструктуры и граждан в условиях интенсификации россией целенаправленных ударов по поражению критической инфраструктуры

- объясняет эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит14.01.26, 21:44 • 38319 просмотров

Эксперт отмечает, что нынешнее состояние энергосистемы - это уже не просто следствие последних ударов, но это "накопленный" эффект тех ударов по энергетической инфраструктуре, которые имели место в течение последних 4 лет войны. В таких условиях главным приоритетом становится сохранение функциональности Объединенной энергосистемы Украины, восстановление (где это возможно) пораженной генерации и энергообеспечение критических потребителей.

Чрезвычайное положение не означает автоматически меньше света. Оно вводится вследствие действий агрессора, когда разрушение энергосистемы грозит критическими последствиями. Прежде всего важно минимизировать последствия для оборонно-промышленного комплекса, Сил обороны Украины, железнодорожной логистики

- отмечает Гончар.

А для горожан чрезвычайная ситуация означает сохранение уже действующих ограничений. Также в таких условиях графики отключений могут не работать стабильно, а решения об ограничениях принимаются в ручном режиме в зависимости от состояния системы, объясняет эксперт. Однако ситуация существенно отличается от региона к региону, а наибольший дефицит наблюдается в крупных городах, в частности в столице, где наибольший спрос на электроэнергию.

Ограничения уже произошли. Мы видим экстренные отключения, графики фактически не работают. Это будет сохраняться, потому что система нестабильна. Киев - крупнейший потребитель электроэнергии и никогда не имел достаточно собственной генерации

- говорит эксперт.

По словам Михаила Гончара, чрезвычайная ситуация также дает властям расширенные полномочия для оперативных решений. То, что в обычных условиях длилось бы неделями, сейчас должно решаться за часы, чтобы избежать аварий и коллапсов.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15.01.26, 13:34 • 2326 просмотров

Когда система нестабильна, нужны очень оперативные решения с точки зрения, кого отключить, кого подключить, как изменить эту очередь. Например, вот в Киеве не работает электротранспорт наземный, метро работает, а трамваи, троллейбусы не работают. Очевидно, что это создает целый ряд неудобств. Но запустив, например, автотранспорт, это означает дополнительную нагрузку на энергосистему, где мощностей и так не хватает. Это будет угрожать тогда авариями уже не вследствие ракетного или дронового удара, а вследствие перегруженности системы и аварий вследствие перегрузки функционирующих мощностей. В таких случаях должно быть принято очень оперативное соответствующее решение

- объясняет он.

Срок действия чрезвычайной ситуации пока спрогнозировать невозможно. Он зависит от дальнейших действий врага, технического состояния оборудования и погодных условий, говорит эксперт.

Никто не знает, сколько это продлится. Возможно, станет легче, когда пройдет пик морозов через пару недель или весной, когда возрастет генерация от солнца. Но это лишь предположения. В любом случае весна побеждает, а мы должны помнить, что защитникам Украины на линии фронта на порядок сложнее, чем горожанам в прохладной киевской квартире

- подытожил Михаил Гончар.

кремль делает это сознательно и последовательно: СБУ квалифицировала удары рф по энергетике как преступления против человечности15.01.26, 11:09 • 3258 просмотров

Алла Киосак

