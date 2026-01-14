Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины, а также создании штаба по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно. УНН рассказывает, что такое чрезвычайное положение в энергетике в соответствии с законодательством, и что ожидать украинцам.

Детали

Как ранее сообщал УНН, президент Зеленский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

Будет образован штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины - сообщил Зеленский в вечернем обращении.

Также Зеленский поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды - "у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки".

Поручил правительству подготовить пересмотр правил относительно комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме - заявил Президент.

В соответствии с законом "Об электроэнергетике", чрезвычайная ситуация в объединенной энергетической системе Украины - это ситуация, при которой возникает угроза нарушения режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей, в частности, вследствие дефицита электрической энергии и/или мощности, снижения частоты ниже предельно допустимых пределов, нарушения режима допустимых перетоков и перегрузки сетевых элементов, снижения напряжения в контрольных точках энергосистемы до аварийного уровня.

Согласно закону, Государственная инспекция энергетического надзора Украины имеет право останавливать эксплуатацию электрических, тепловых, теплоиспользующих установок и сетей из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Основанием для такой остановки является угроза жизни или здоровью работников и населения или наличие предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

В случае введения чрезвычайного положения, учреждения и организации электроэнергетики, расположенные в местностях, где введено чрезвычайное положение, обязаны выполнять распоряжения органов, осуществляющих меры чрезвычайного положения на соответствующей территории по энергоснабжению потребителей, независимо от условий заключенных договоров.

Напомним

Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. В Укрэнерго сообщают о применении почасовых графиков, а также графиков ограничения мощности.