$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:29 • 52 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 2820 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 7196 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 10690 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 11337 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12307 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11598 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 16238 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10200 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 11319 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.1м/с
82%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 22039 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 18653 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 5656 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 20374 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик12:31 • 5866 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 16238 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 20405 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 35995 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 50167 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 63333 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Сомалі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24278 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 58955 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51589 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56284 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57623 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Bild

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України. Створено штаб у Києві, а керівником робіт призначено першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України 

- повідомив Зеленський.

За його словами, yаслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення. 

Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго14.01.26, 10:33 • 3626 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський
Україна
Київ