В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України. Створено штаб у Києві, а керівником робіт призначено першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики.
Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України
За його словами, yаслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, комунальні служби, ДСНС України продовжують працювати в цілодобовому режимі для відновлення постачання електрики та опалення. Багато питань потребують термінового вирішення.
