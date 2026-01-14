В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Создан штаб в Киеве, а руководителем работ назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики.
Будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины
По его словам, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения.
