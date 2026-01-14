$43.180.08
17:38 • 218 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 1132 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 3872 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 8092 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 11123 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 11695 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12496 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11712 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 16623 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10227 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 22293 просмотра
Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер планируют поездку в москву для встречи с путиным в ближайшее время - Bloomberg14 января, 08:52 • 14070 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 19065 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 20807 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик12:31 • 6284 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:53 • 16623 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 21071 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 36343 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 50526 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 63615 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Создан штаб в Киеве, а руководителем работ назначен первый вице-премьер-министр – министр энергетики.

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский

В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины 

- сообщил Зеленский.

По его словам, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления. Многие вопросы требуют срочного решения. 

Самая сложная ситуация в энергетике после атак рф в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго14.01.26, 10:33 • 3652 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Украина
Киев