Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ сохраняется в столичном регионе, Киев и Киевщина без графиков отключений, Одесская область также с ограничениями, на Днепропетровщине после ночного удара РФ без света 40 тыс. потребителей, в нескольких областях аварийные отключения, от непогоды есть обесточивания в двух областях, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщили в Минэнерго.

Как указано, аварийно-восстановительные работы в столице и на Киевщине продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

"Определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области", - отмечается в сообщении. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

"На Днепропетровщине в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", - указали в Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Графики и аварийные отключения

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", - отметили в Минэнерго.

В министерстве призвали украинцев максимально уменьшить нагрузку на энергосистему и по возможности ограничить пользование мощными электроприборами. Экономное потребление электроэнергии поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.