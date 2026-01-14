Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13 января, 19:36 • 26728 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 31094 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 28688 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 31507 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 47069 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 27801 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 31012 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35964 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 51313 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38881 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода FordVideo13 января, 22:32 • 10054 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица13 января, 23:03 • 12899 просмотра
Бухарест готов к объединению с Молдовой, если Кишинев этого пожелает - советник президента Румынии14 января, 00:09 • 7956 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo14 января, 01:53 • 16880 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 5610 просмотра
публикации
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 5856 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 26726 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 47062 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 40087 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 72982 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 16932 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 52049 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 45379 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 50365 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 51922 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Financial Times
Социальная сеть
Дипломатка

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ сохраняется в столичном регионе. В Киеве и Киевской области не действуют графики отключений, в Одесской и Днепропетровской областях также есть ограничения.

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ сохраняется в столичном регионе, Киев и Киевщина без графиков отключений, Одесская область также с ограничениями, на Днепропетровщине после ночного удара РФ без света 40 тыс. потребителей, в нескольких областях аварийные отключения, от непогоды есть обесточивания в двух областях, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - говорится в сообщении.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщили в Минэнерго.

Как указано, аварийно-восстановительные работы в столице и на Киевщине продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

"Определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области", - отмечается в сообщении. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

"На Днепропетровщине в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставались более 40 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", - указали в Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

Графики и аварийные отключения

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", - отметили в Минэнерго.

В министерстве призвали украинцев максимально уменьшить нагрузку на энергосистему и по возможности ограничить пользование мощными электроприборами. Экономное потребление электроэнергии поможет сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина
Киев