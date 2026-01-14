$43.180.08
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 1626 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 27395 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 31834 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 29268 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 32078 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 47822 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22 • 28052 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 31239 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 36082 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Меню
Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Найскладніша ситуація в енергетиці після атак рф зберігається у столичному регіоні. У Києві та Київській області не діють графіки відключень, на Одещині та Дніпропетровщині також є обмеження.

Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго

Найскладніша ситуація в енергетиці після атак рф зберігається у столичному регіоні, Київ та Київщина без графіків відключень, Одещина також з обмеженнями, на Дніпровщині після нічного удару рф без світла 40 тис. споживачів, у кількох областях аварійні відключення, від негоди є знеструмлення у двох областях, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - ідеться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі- повідомили у Міненерго.

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

"Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині", - зазначається у повідомленні. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

"На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають", - вказали у Міненерго.

Негода

"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях", - ідеться у повідомленні.

Графіки і аварійні вимкнення

"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів", - зазначили у Міненерго.

У міністерстві закликали українців максимально зменшити навантаження на енергосистему та за можливості обмежити користування потужними електроприладами. Ощадливе споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених знеструмлень.

Юлія Шрамко

