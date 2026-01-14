Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго
Київ • УНН
Найскладніша ситуація в енергетиці після атак рф зберігається у столичному регіоні, Київ та Київщина без графіків відключень, Одещина також з обмеженнями, на Дніпровщині після нічного удару рф без світла 40 тис. споживачів, у кількох областях аварійні відключення, від негоди є знеструмлення у двох областях, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.
Деталі
"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - ідеться у повідомленні.
Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі- повідомили у Міненерго.
Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.
"Певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині", - зазначається у повідомленні. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.
"На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають", - вказали у Міненерго.
Негода
"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях", - ідеться у повідомленні.
Графіки і аварійні вимкнення
"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів", - зазначили у Міненерго.
У міністерстві закликали українців максимально зменшити навантаження на енергосистему та за можливості обмежити користування потужними електроприладами. Ощадливе споживання електроенергії допоможе скоротити тривалість вимушених знеструмлень.