Завтра по всій Україні планують вимикати світло

Завтра у всіх областях України планують вимикати світло. В Укренерго повідомляють про застосування погодинних графіків, а також графіків обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні