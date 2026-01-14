$43.180.08
14:56 • 2206 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 5392 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 7194 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 9866 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 9878 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 13577 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 9296 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10662 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5610 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 10132 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Завтра по всій Україні планують вимикати світло

Київ • УНН

 • 42 перегляди

15 січня в усіх областях України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні планують вимикати світло

Завтра у всіх областях України планують вимикати світло. В Укренерго повідомляють про застосування погодинних графіків, а також графіків обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки  погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго14.01.26, 10:33 • 3408 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна