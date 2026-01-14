Завтра по всей Украине планируют отключать свет

$43.180.08
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 5288 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 7102 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 9782 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 9814 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 13530 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 9276 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10657 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5606 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10126 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
публикации
Эксклюзивы
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 14077 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 32093 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 19708 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 15665 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 16115 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 13530 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 16627 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 32600 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 47927 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 61540 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 23285 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 57979 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 50722 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 55447 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 56817 просмотра
Завтра по всей Украине планируют отключать свет

Киев • УНН

 • 30 просмотра

15 января во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине планируют отключать свет

Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. В Укрэнерго сообщают о применении почасовых графиков, а также графиков ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Антонина Туманова

