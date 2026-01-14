Завтра по всей Украине планируют отключать свет

Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. В Укрэнерго сообщают о применении почасовых графиков, а также графиков ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе