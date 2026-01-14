Завтра по всей Украине планируют отключать свет
Киев • УНН
15 января во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. В Укрэнерго сообщают о применении почасовых графиков, а также графиков ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 15 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго14.01.26, 10:33 • 3408 просмотров