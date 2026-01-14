Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає

Президент України Володимир Зеленський 14 січня запровадив режим надзвичайної ситуації в енергетиці та створив штаб у Києві. Це означає загрозу порушення роботи енергосистеми через дефіцит електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України, а також створення штабу щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. УНН розповідає, що таке надзвичайний стан в енергетиці відповідно до законодавства, та що очікувати українцям. Деталі Як раніше повідомляв УНН, президент Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України. Буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні. Також Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди - "у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки". Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі - заявив Президент. Відповідно до закону "Про електроенергетику", надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України - це ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня. Згідно з законом, Державна інспекція енергетичного нагляду України має право зупиняти експлуатацію електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж через їх незадовільний технічний стан. Підставою для такого зупинення є загроза життю або здоров'ю працівників і населення або наявність передумов для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. У разі введення надзвичайного стану, установи та організації електроенергетики, розташовані у місцевостях, де введено надзвичайний стан, зобов'язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану на відповідній території щодо енергопостачання споживачів, незалежно від умов укладених договорів. Нагадаємо Завтра у всіх областях України планують вимикати світло. В Укренерго повідомляють про застосування погодинних графіків, а також графіків обмеження потужності.