$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 16 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 350 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 3168 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 7476 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 10825 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 11471 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12395 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11663 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 16386 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10215 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.1м/с
83%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 22126 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 18814 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 5772 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 20527 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик12:31 • 5996 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 16386 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 20616 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 36130 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 50315 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 63427 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Сомалі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24322 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59003 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51629 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56325 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57662 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Bild

Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години через надзвичайно холодну погоду. У Києві збільшать кількість Пунктів Незламності та перевірять наявні.

Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів

Президент України Володимир Зеленський доручив ряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди - "у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки", передає УНН.

Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі 

- наголосив Зеленський.

Президент додав, що в Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних.

Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації 

- зазначив Зеленський.

Крім того, за словами Глави держави, важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни. 

В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський14.01.26, 19:29 • 350 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Міністерство освіти і науки України
Володимир Зеленський
Київ