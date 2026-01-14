Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив уряду переглянути правила комендантської години через надзвичайно холодну погоду. У Києві збільшать кількість Пунктів Незламності та перевірять наявні.
Президент України Володимир Зеленський доручив ряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди - "у людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки", передає УНН.
Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі
Президент додав, що в Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних.
Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації
Крім того, за словами Глави держави, важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. Від результатів кожного залежить спільний результат усієї країни.
