17:38 • 16 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 350 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 3168 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 7476 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 10825 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 11471 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12395 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11663 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 16386 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10215 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший 14 января, 07:43
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК 14 января, 09:19
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов 14 января, 09:48
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках 14 января, 11:32
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик 12:31
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 16386 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках 14 января, 11:32
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона? 14 января, 07:00
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света 13 января, 19:36
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации 13 января, 12:46
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 63427 просмотра
Михаил Федоров
Юлия Тимошенко
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Сомали
Афганистан
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix 13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем 12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта 11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной 10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности 10 января, 13:08
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Бильд

Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за чрезвычайно холодной погоды. В Киеве увеличат количество Пунктов Несокрушимости и проверят имеющиеся.

Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ряду подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды - "у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки", передает УНН.

Поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.

- подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся.

Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации

- отметил Зеленский.

Кроме того, по словам Главы государства, важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местных властей работали сейчас слаженно, скоординировано. От результатов каждого зависит общий результат всей страны.

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский14.01.26, 19:29 • 358 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Министерство образования и науки Украины
Владимир Зеленский
Киев