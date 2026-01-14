Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Киев • УНН
Президент Зеленский поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за чрезвычайно холодной погоды. В Киеве увеличат количество Пунктов Несокрушимости и проверят имеющиеся.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил ряду подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды - "у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки", передает УНН.
Поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды. У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса – возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме.
Президент добавил, что в Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся.
Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации
Кроме того, по словам Главы государства, важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местных властей работали сейчас слаженно, скоординировано. От результатов каждого зависит общий результат всей страны.
