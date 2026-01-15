кремль делает это сознательно и последовательно: СБУ квалифицировала удары рф по энергетике как преступления против человечности

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:19 • 6854 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 10209 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 6964 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 10837 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 32676 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 32004 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 33849 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 32827 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26967 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22737 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками14 января, 23:41 • 13591 просмотра
Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов15 января, 01:23 • 3944 просмотра
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto15 января, 03:07 • 12510 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД04:04 • 10060 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto06:59 • 7308 просмотра
публикации
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 6850 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 10206 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 37712 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 49610 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 55942 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Бильчук
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Европа
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей07:20 • 2196 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 33495 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 67824 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 59574 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 63826 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Бильд

кремль делает это сознательно и последовательно: СБУ квалифицировала удары рф по энергетике как преступления против человечности

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Служба безопасности Украины собрала доказательства 256 российских атак на энергообъекты, которые квалифицируются как преступления против человечности. Эти действия кремля имеют целью уничтожение украинского народа.

кремль делает это сознательно и последовательно: СБУ квалифицировала удары рф по энергетике как преступления против человечности

Служба безопасности Украины квалифицировала российские удары по украинской энергетике как преступления против человечности. Уже собрана необходимая доказательная база, подтверждающая, что кремль проводит последовательную политику уничтожения украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

С начала этого отопительного сезона было задокументировано 256 российских воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины. В частности, с начала октября 2025 года и до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей, отметили в СБУ.

Также россияне нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 - по электроподстанциям в разных регионах Украины. Каждая из вышеупомянутых атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет

- говорится в заявлении Службы безопасности.

Больше всего обстрелов россияне совершили по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань".

Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев

- заявили в Службе безопасности.

Данные преступления российских оккупантов квалифицированы по ст. 442-1 Уголовного кодекса Украины (Преступления против человечности). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - пожизненное лишение свободы.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Отключение света
Электроэнергия
Х-101
Николаевская область
Сумская область
«Калибр» (семейство ракет)
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Шахед-136
Кх-59
9К720 Искандер
Владимир Зеленский
Украина
Киев