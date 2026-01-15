кремль делает это сознательно и последовательно: СБУ квалифицировала удары рф по энергетике как преступления против человечности

Служба безопасности Украины квалифицировала российские удары по украинской энергетике как преступления против человечности. Уже собрана необходимая доказательная база, подтверждающая, что кремль проводит последовательную политику уничтожения украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

С начала этого отопительного сезона было задокументировано 256 российских воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины. В частности, с начала октября 2025 года и до сих пор оккупанты целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей, отметили в СБУ.

Также россияне нанесли 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 - по электроподстанциям в разных регионах Украины. Каждая из вышеупомянутых атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет - говорится в заявлении Службы безопасности.

Больше всего обстрелов россияне совершили по объектам тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань".

Такие удары в период резкого похолодания привели к масштабным отключениям электроэнергии и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских украинцев - заявили в Службе безопасности.

Данные преступления российских оккупантов квалифицированы по ст. 442-1 Уголовного кодекса Украины (Преступления против человечности). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - пожизненное лишение свободы.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.