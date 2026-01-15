кремль робить це свідомо і послідовно: СБУ кваліфікувала удари рф по енергетиці як злочини проти людяності
Київ • УНН
Служба безпеки України зібрала докази 256 російських атак на енергооб'єкти, що кваліфікуються як злочини проти людяності. Ці дії кремля мають на меті знищення українського народу.
Служба безпеки України кваліфікувала російські удари по українській енергетиці як злочини проти людяності. Вже зібрано необхідну доказову базу, яка підтверджує, що кремль проводить послідовну політику знищення українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
З початку цьогорічного опалювального сезону було задокументовано 256 російських повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей, зазначили в СБУ.
Також росіяни завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 - по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет
Найбільше обстрілів росіяни здійснили по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.
Окупанти атакували критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дронами типу "Герань".
Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців
Дані злочини російських окупантів кваліфіковані за ст. 442-1 Кримінального кодексу України (Злочини проти людяності). Максимальне покарання, передбачене цією статею - довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.