кремль робить це свідомо і послідовно: СБУ кваліфікувала удари рф по енергетиці як злочини проти людяності

Ексклюзив
08:19 • 6768 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 10138 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 6890 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 10796 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 32646 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 31986 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 33828 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 32822 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26964 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22736 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Популярнi новини
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 13591 перегляди
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15 січня, 01:23 • 3944 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 12510 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД04:04 • 10060 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 7308 перегляди
Публікації
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 6768 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 10139 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 37689 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 49583 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 55914 перегляди
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 2192 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 33473 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 67805 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 59560 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 63814 перегляди
кремль робить це свідомо і послідовно: СБУ кваліфікувала удари рф по енергетиці як злочини проти людяності

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Служба безпеки України зібрала докази 256 російських атак на енергооб'єкти, що кваліфікуються як злочини проти людяності. Ці дії кремля мають на меті знищення українського народу.

кремль робить це свідомо і послідовно: СБУ кваліфікувала удари рф по енергетиці як злочини проти людяності

Служба безпеки України кваліфікувала російські удари по українській енергетиці як злочини проти людяності. Вже зібрано необхідну доказову базу, яка підтверджує, що кремль проводить послідовну політику знищення українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

З початку цьогорічного опалювального сезону було задокументовано 256 російських повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей, зазначили в СБУ.

Також росіяни завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 - по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет

- йдеться в заяві Служби безпеки.

Найбільше обстрілів росіяни здійснили по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Окупанти атакували критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69" і дронами типу "Герань".

Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців

- заявили в Службі безпеки.

Дані злочини російських окупантів кваліфіковані за ст. 442-1 Кримінального кодексу України (Злочини проти людяності). Максимальне покарання, передбачене цією статею - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Євген Устименко

