кремль робить це свідомо і послідовно: СБУ кваліфікувала удари рф по енергетиці як злочини проти людяності

Служба безпеки України кваліфікувала російські удари по українській енергетиці як злочини проти людяності. Вже зібрано необхідну доказову базу, яка підтверджує, що кремль проводить послідовну політику знищення українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

З початку цьогорічного опалювального сезону було задокументовано 256 російських повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей, зазначили в СБУ.

Також росіяни завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 - по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет