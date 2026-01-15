$43.180.08
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве. Обсудили ремонт энергообъектов, формирование запасов оборудования и привлечение международной помощи.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве. Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Отдельное внимание — усилению защиты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, заседания будут регулярными, работа штаба будет вестись 24/7.

Наша задача — оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить непрерывную деятельность штаба в Киеве и Киевской области

- сообщил Шмыгаль.

Во время заседания штаба, по словам министра энергетики, заслушали актуальную информацию о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления города Киева и Киевской области.

Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Мы должны двигаться в этом вопросе системно и слаженно. Отдельное внимание — усилению защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мероприятий. Будут определены ответственные за организацию процесса

- резюмировал Шмыгаль.

Добавим

Кроме того, как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, во время заседания штаба отдельно рассмотрели вопросы комендантского часа и работы Пунктов Несокрушимости.

Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности

- отметил Кулеба.

Где ситуация с безопасностью это позволяет: Зеленский анонсировал отмену комендантского часа в некоторых городах14.01.26, 20:19 • 3432 просмотра

По его словам, речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:

▪️ обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения;

▪️ дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости – по аналогии с доступом к укрытиям;

▪️ обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию Пунктов Несокрушимости.

Такие решения могут приниматься исключительно с участием военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может

- добавил Кулеба.

Параллельно, по его словам, происходит усиление работы Пунктов Несокрушимости. Продолжается общенациональный аудит – уже проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается.

В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский14.01.26, 19:46 • 3740 просмотров

Готовим обновленную модель с акцентом на опорные Пункты Несокрушимости: круглосуточная работа, резервное питание, стабильная связь, вода и базовые условия для длительного пребывания людей, в том числе маломобильных. Отдельно прорабатываем механизмы поддержки Пунктов несокрушимости на базе частных объектов – в частности компенсацию расходов на резервное питание и топливо. Уже имеем положительный опыт в Харькове и Одессе. В этом направлении усиливаем сотрудничество с бизнесом

- резюмировал Кулеба.

Антонина Туманова

