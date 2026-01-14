$43.180.08
17:38 • 1754 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 3736 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 5824 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 9906 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 11950 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12133 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12809 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11861 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17316 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10293 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Где ситуация с безопасностью это позволяет: Зеленский анонсировал отмену комендантского часа в некоторых городах

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа. Его могут отменить в части городов и общин, где ситуация с безопасностью это позволяет.

Где ситуация с безопасностью это позволяет: Зеленский анонсировал отмену комендантского часа в некоторых городах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин - там, где ситуация с безопасностью это позволяет, передает УНН.

Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет

- сообщил Зеленский.

В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский14.01.26, 19:46 • 706 просмотров

По его словам, чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.

Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов14.01.26, 19:38 • 1750 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский