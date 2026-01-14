Где ситуация с безопасностью это позволяет: Зеленский анонсировал отмену комендантского часа в некоторых городах
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа. Его могут отменить в части городов и общин, где ситуация с безопасностью это позволяет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин - там, где ситуация с безопасностью это позволяет, передает УНН.
Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет
В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский14.01.26, 19:46 • 706 просмотров
По его словам, чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов14.01.26, 19:38 • 1750 просмотров