В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал увеличить количество "Пунктов несокрушимости" в Киеве и проверить их работу. Также ожидаются предложения по обучению в условиях чрезвычайной ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Кроме того, ожидаются предложения по форматам учебного процесса на время чрезвычайной ситуации, передает УНН.
В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проведена проверка имеющихся. Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и от местных властей по форматам учебного процесса на время чрезвычайной ситуации
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов14.01.26, 19:38 • 1522 просмотра
По его словам, важно, чтобы государственные институты, бизнес и все уровни местной власти работали сейчас слаженно, скоординировано.
На левом берегу Киева спасатели развернули более 40 мобильных Пунктов помощи13.01.26, 17:54 • 3526 просмотров