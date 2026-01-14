У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. Крім того, очікують пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації, передає УНН.

