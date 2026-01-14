$43.180.08
17:38 • 540 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 1702 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 4350 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 8538 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 11323 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 11809 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12565 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11759 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 16800 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10242 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Зеленський закликав збільшити кількість "Пунктів незламності" у Києві та перевірити їхню роботу. Також очікуються пропозиції щодо навчання в умовах надзвичайної ситуації.

У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. Крім того, очікують пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації, передає УНН.

В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації 

- заявив Зеленський.

Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів14.01.26, 19:38 • 536 переглядiв

За його словами, важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано. 

На лівому березі Києва рятувальники розгорнули понад 40 мобільних Пунктів допомоги13.01.26, 17:54 • 3522 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство освіти і науки України
Володимир Зеленський
Київ