У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський закликав збільшити кількість "Пунктів незламності" у Києві та перевірити їхню роботу. Також очікуються пропозиції щодо навчання в умовах надзвичайної ситуації.
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що у Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. Крім того, очікують пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації, передає УНН.
В Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та проведена перевірка наявних. Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки та від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації
За його словами, важливо, щоб державні інституції, бізнес та всі рівні місцевої влади працювали зараз злагоджено, скоординовано.
