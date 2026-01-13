$43.260.18
Ексклюзив
14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 16500 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 22135 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60291 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 54920 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 60458 перегляди
На лівому березі Києва рятувальники розгорнули понад 40 мобільних Пунктів допомоги

Київ • УНН

 88 перегляди

На лівому березі Києва функціонують 42 мобільні Пункти надання допомоги ДСНС. Загалом по країні розгорнуто близько 7 тисяч таких об'єктів.

На лівому березі Києва рятувальники розгорнули понад 40 мобільних Пунктів допомоги

На лівому березі Києва наразі працюють 42 мобільні Пункти надання допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це розповів директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України  Віктор Вітовецький під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За його словами, загалом по всій країні мережа пунктів надання допомоги налічує близько 7 тисяч об’єктів. Понад 730 із них належать підрозділам ДСНС та розміщені на базі пожежно-рятувальних частин.

ДСНС також практикує розгортання мобільних пунктів надання допомоги. Наразі ми активно їх використовуємо на Лівому березі Києва, де тривалий час відсутнє тепло та електроенергія. Там розгорнуті 42 пункти надання допомоги на 30 локаціях (станом на вечір кількість збільшилася до 45) 

– зазначив він.

Крім того, за попередньою інформацією, наразі розгортаються ще декілька.

Нагадаємо

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян тимчасово покинути місто через атаку рф, яка стала "найболючішою" для критичної інфраструктури Києва. Половина багатоповерхівок залишились без тепла, також є перебої з водою та світлом.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
