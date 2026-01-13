На лівому березі Києва рятувальники розгорнули понад 40 мобільних Пунктів допомоги
Київ • УНН
На лівому березі Києва функціонують 42 мобільні Пункти надання допомоги ДСНС. Загалом по країні розгорнуто близько 7 тисяч таких об'єктів.
На лівому березі Києва наразі працюють 42 мобільні Пункти надання допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це розповів директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
За його словами, загалом по всій країні мережа пунктів надання допомоги налічує близько 7 тисяч об’єктів. Понад 730 із них належать підрозділам ДСНС та розміщені на базі пожежно-рятувальних частин.
ДСНС також практикує розгортання мобільних пунктів надання допомоги. Наразі ми активно їх використовуємо на Лівому березі Києва, де тривалий час відсутнє тепло та електроенергія. Там розгорнуті 42 пункти надання допомоги на 30 локаціях (станом на вечір кількість збільшилася до 45)
Крім того, за попередньою інформацією, наразі розгортаються ще декілька.
Нагадаємо
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян тимчасово покинути місто через атаку рф, яка стала "найболючішою" для критичної інфраструктури Києва. Половина багатоповерхівок залишились без тепла, також є перебої з водою та світлом.