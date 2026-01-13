$43.260.18
На левом берегу Киева спасатели развернули более 40 мобильных Пунктов помощи

Киев • УНН

 • 4 просмотра

На левом берегу Киева функционируют 42 мобильных Пункта оказания помощи ГСЧС. Всего по стране развернуто около 7 тысяч таких объектов.

На левом берегу Киева спасатели развернули более 40 мобильных Пунктов помощи

На левом берегу Киева сейчас работают 42 мобильных Пункта оказания помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказал директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга, передает УНН.

Детали

По его словам, в целом по всей стране сеть пунктов оказания помощи насчитывает около 7 тысяч объектов. Более 730 из них принадлежат подразделениям ГСЧС и размещены на базе пожарно-спасательных частей.

ГСЧС также практикует развертывание мобильных пунктов оказания помощи. Сейчас мы активно их используем на Левом берегу Киева, где длительное время отсутствует тепло и электроэнергия. Там развернуты 42 пункта оказания помощи на 30 локациях (по состоянию на вечер количество увеличилось до 45)

– отметил он.

Кроме того, по предварительной информации, сейчас разворачиваются еще несколько.

Напомним

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян временно покинуть город из-за атаки РФ, которая стала "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева. Половина многоэтажек остались без тепла, также есть перебои с водой и светом.

Алла Киосак

