Де безпекова ситуація дозволяє: Зеленський анонсував скасування комендантської години в деяких містах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад - там, де безпекова ситуація це дозволяє, передає УНН.

