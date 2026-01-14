Де безпекова ситуація дозволяє: Зеленський анонсував скасування комендантської години в деяких містах

$43.180.08
17:38 • 1726 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 3686 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 5776 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 9864 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 11931 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12128 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12806 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11859 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 17301 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10292 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Меню
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg14 січня, 08:52 • 14681 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 20727 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 7380 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22113 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик12:31 • 7632 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 17301 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 22300 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 36947 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 51186 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 64101 перегляди
Актуальнi люди
Юлія Тимошенко
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Одеська область
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 24629 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59317 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51917 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 56596 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57911 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Bild

Де безпекова ситуація дозволяє: Зеленський анонсував скасування комендантської години в деяких містах

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив переглянути правила комендантської години. Її можуть скасувати в частині міст і громад, де безпекова ситуація це дозволяє.

Де безпекова ситуація дозволяє: Зеленський анонсував скасування комендантської години в деяких містах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад - там, де безпекова ситуація це дозволяє, передає УНН.

Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє 

- повідомив Зеленський.

У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський14.01.26, 19:46 • 706 переглядiв

За його словами, урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.

Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів14.01.26, 19:38 • 1750 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський