Де безпекова ситуація дозволяє: Зеленський анонсував скасування комендантської години в деяких містах
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив переглянути правила комендантської години. Її можуть скасувати в частині міст і громад, де безпекова ситуація це дозволяє.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад - там, де безпекова ситуація це дозволяє, передає УНН.
Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє
За його словами, урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.
