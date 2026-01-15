Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7.

Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області - повідомив Шмигаль.

Під час засідання штабу, за словами міністра енергетики, заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування міста Києва та Київської області.

Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Маємо рухатися в цьому питанні системно й злагоджено. Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу - резюмував Шмигаль.

Додамо

Крім того, як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, під час засідання штабу окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень - зазначив Кулеба.

За його словами, йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

▪️ забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

▪️ дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;

▪️ забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може - додав Кулеба.

Паралельно, за його словами, відбувається посилення роботи Пунктів Незламності. Триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.

