Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

Ексклюзив
08:19 • 14613 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 19606 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 13331 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 15548 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 36772 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34108 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36087 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33740 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27559 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23194 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причини
15 січня, 03:07 • 16692 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД
15 січня, 04:04 • 14121 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки
06:59 • 12834 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
07:20 • 4558 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго
08:33 • 10765 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29 • 4564 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 14613 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
08:08 • 19605 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 41351 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
14 січня, 11:32 • 53590 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Більчук
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Львів
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
07:20 • 4580 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
13 січня, 15:09 • 35359 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45 • 69563 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46 • 61124 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04 • 65337 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві. Обговорили ремонт енергооб'єктів, формування запасів обладнання та залучення міжнародної допомоги.

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві. Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7.

Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області 

- повідомив Шмигаль.

Під час засідання штабу, за словами міністра енергетики, заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування міста Києва та Київської області.

Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Маємо рухатися в цьому питанні системно й злагоджено.  Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей.  Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу 

- резюмував Шмигаль.

Додамо

Крім того, як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, під час засідання штабу окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень 

- зазначив Кулеба.

Де безпекова ситуація дозволяє: Зеленський анонсував скасування комендантської години в деяких містах14.01.26, 20:19 • 3406 переглядiв

За його словами, йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, які дозволять:

▪️ забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

▪️ дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;

▪️ забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може 

- додав Кулеба.

Паралельно, за його словами, відбувається посилення роботи Пунктів Незламності. Триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.

У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський14.01.26, 19:46 • 3704 перегляди

Готуємо оновлену модель з акцентом на опорні Пункти Незламності: цілодобова робота, резервне живлення, стабільний звʼязок, вода та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних. Окремо опрацьовуємо механізми підтримки Пунктів незламності на базі приватних обʼєктів – зокрема компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. Уже маємо позитивний досвід у Харкові та Одесі. У цьому напрямі посилюємо співпрацю з бізнесом 

- резюмував Кулеба.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаКиїв
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Денис Шмигаль
Одеса
Київ
Харків