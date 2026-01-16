Шмыгаль поручил провести Совет обороны Киева: в фокусе - изменение правил передвижения во время комендантского часа
Киев • УНН
Денис Шмыгаль поручил властям Киева оперативно принять решение по реагированию на чрезвычайную ситуацию в энергетике. Среди задач – изменение правил передвижения граждан в комендантский час и ограничение рекламного освещения.
Власти на уровне столицы поручили оперативно принять необходимые решения в рамках реагирования на ЧС в энергетике с фокусом на изменение правил передвижения граждан в комендантский час и ограничение излишнего рекламного освещения и подсветки, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, который назначен руководителем работ по ликвидации последствий ЧС, пишет УНН.
Поставил конкретные задачи руководителям Киева и Киевской области по координации на местах. Отдельно дал задание провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы были оперативно приняты необходимые дополнительные решения. В фокусе - изменение правил передвижения граждан в комендантский час (все должны получить возможность добраться до пункта несокрушимости беспрепятственно), ограничение излишнего рекламного освещения и подсветки, работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и пунктов обогрева
"Как руководитель работ по ликвидации последствий в энергосистемах подчеркнул: все решения должны быть реализованы максимально быстро", - добавил он.
Также, по его словам, заслушали информацию и наработки за последние сутки. Сопредседатель штаба, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Киев направляются дополнительные когенерационные установки.
"Вместе с представителями энергетических компаний обсудили, как усилить координацию работ. В частности, возможность привлечения бригад из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах. Также прорабатывается вопрос упрощения подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации", - сообщил Шмыгаль.
