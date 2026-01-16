$43.180.08
Эксклюзив
08:00 • 166 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 5182 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 14018 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 25290 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 31219 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 66488 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 76863 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39164 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34860 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54175 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Шмыгаль поручил провести Совет обороны Киева: в фокусе - изменение правил передвижения во время комендантского часа

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Денис Шмыгаль поручил властям Киева оперативно принять решение по реагированию на чрезвычайную ситуацию в энергетике. Среди задач – изменение правил передвижения граждан в комендантский час и ограничение рекламного освещения.

Шмыгаль поручил провести Совет обороны Киева: в фокусе - изменение правил передвижения во время комендантского часа

Власти на уровне столицы поручили оперативно принять необходимые решения в рамках реагирования на ЧС в энергетике с фокусом на изменение правил передвижения граждан в комендантский час и ограничение излишнего рекламного освещения и подсветки, сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, который назначен руководителем работ по ликвидации последствий ЧС, пишет УНН.

Поставил конкретные задачи руководителям Киева и Киевской области по координации на местах. Отдельно дал задание провести Совет обороны города Киева, чтобы на уровне столицы были оперативно приняты необходимые дополнительные решения. В фокусе - изменение правил передвижения граждан в комендантский час (все должны получить возможность добраться до пункта несокрушимости беспрепятственно), ограничение излишнего рекламного освещения и подсветки, работа и доукомплектация пунктов несокрушимости и пунктов обогрева

- написал Шмыгаль в Telegram по итогам второго заседания Штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области.

"Как руководитель работ по ликвидации последствий в энергосистемах подчеркнул: все решения должны быть реализованы максимально быстро", - добавил он.

Также, по его словам, заслушали информацию и наработки за последние сутки. Сопредседатель штаба, вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что в Киев направляются дополнительные когенерационные установки.

"Вместе с представителями энергетических компаний обсудили, как усилить координацию работ. В частности, возможность привлечения бригад из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах. Также прорабатывается вопрос упрощения подключения когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации", - сообщил Шмыгаль.

Юлия Шрамко

