Эксклюзив
08:00 • 5658 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 12665 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 17777 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 29021 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 34139 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 70543 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 80702 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39610 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 35247 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54843 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Из-за новых атак РФ обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Из-за новых атак РФ на энергетику утром обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях. В Киеве, Киевской и Одесской областях применяются сетевые ограничения.

Из-за новых атак РФ обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго

Из-за новых атак РФ на энергетику на утро были обесточивания в двух областях, в Киеве и двух областях сетевые ограничения, в части областей аварийные обесточивания, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Подробности

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - отметили в Минэнерго.

Этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

"Как и в предыдущие недели, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага", - сказано в сообщении.

Графики и аварийные отключения

"Во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации", - отметили в Минэнерго.

Шмыгаль поручил провести Совет обороны Киева: в фокусе - изменение правил передвижения во время комендантского часа16.01.26, 10:04 • 1640 просмотров

Юлия Шрамко

