Из-за новых атак РФ обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго

Из-за новых атак РФ на энергетику на утро были обесточивания в двух областях, в Киеве и двух областях сетевые ограничения, в части областей аварийные обесточивания, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Подробности

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обуславливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - отметили в Минэнерго.

Этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

"Как и в предыдущие недели, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага", - сказано в сообщении.

Графики и аварийные отключения

"Во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации", - отметили в Минэнерго.

