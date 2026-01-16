У Києві 100 багатоповерхівок залишаються без опалення - мер

Близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення після масованої атаки на столицю 9 січня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня)