У Києві 100 багатоповерхівок залишаються без опалення - мер

Київ • УНН
Близько 100 багатоповерхових будинків Києва досі без опалення після масованої атаки 9 січня. Комунальники цілодобово ремонтують інфраструктуру, але ситуація з енергопостачанням залишається складною.
Близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення після масованої атаки на столицю 9 січня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня)
За його словами, rомунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.
Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію - зазначив мер Києва.
У свою чергу прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що на лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.
