12:36 • 3800 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 3968 перегляди
ЄС розробляє нову двоступеневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 7980 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 10463 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 13505 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 22183 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 27053 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 24363 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 34773 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37745 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
У Києві 100 багатоповерхівок залишаються без опалення - мер

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Близько 100 багатоповерхових будинків Києва досі без опалення після масованої атаки 9 січня. Комунальники цілодобово ремонтують інфраструктуру, але ситуація з енергопостачанням залишається складною.

У Києві 100 багатоповерхівок залишаються без опалення - мер

Близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення після масованої атаки на столицю 9 січня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

На середину сьогоднішнього дня близько 100 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня) 

- повідомив міський голова.

За його словами, rомунальники не припиняють цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15.01.26, 15:40 • 5930 переглядiв

Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію - зазначив мер Києва.

Додамо

У свою чергу прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що на лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Станом на зараз завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

У Києві розгорнуть 50 мобільних кухонь з гарячою їжею - Свириденко16.01.26, 14:18 • 888 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
