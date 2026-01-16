У Києві розгорнуть 50 мобільних кухонь з гарячою їжею - Свириденко

Відсьогодні у Києві починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після спеціального селектора щодо надзвичайної ситуації в енергетиці, передає УНН.

ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300. Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація - повідомила Свириденко.

Крім того, за її словами, на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години. Це означає, що можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них. Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.

