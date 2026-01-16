Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 3328 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 10533 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 16323 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 27573 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 33001 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69019 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 79241 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39413 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35060 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54495 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран16 січня, 00:11 • 10120 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16 січня, 00:25 • 12847 перегляди
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo04:12 • 7668 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 11959 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 9476 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 20959 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 53317 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69019 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 79241 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 66029 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Ніколас Мадуро
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Катар
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 13423 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 25931 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 47422 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 80991 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 71743 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Truth Social

Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Україні послаблено правила комендантської години для доступу до "пунктів незламності" та обігріву. Дозволено виходити без перепусток та користуватися транспортом, поліція посилить патрулювання.

Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години

Послаблення правил комендантської години для доступу до "пунктів незламності" та обігріву будуть схожими на підхід під час повітряної тривоги, водночас, посилить патрулювання поліція. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Стосовно комендантської години. Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися до "пунктів незламності" та пунктів обігріву

- сказав Шмигаль.

З його слів, "це потрібно, аби всі, у кого зараз немає світла, води чи тепла, отримали необхідну допомогу, обігрів, харчування, теплий чай, зарядку, зв'язок". "Фактично буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги, коли люди можуть пересуватися, щоб дістатися безпечних місць", - сказав міністр.

"Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно", - повідомив Шмигаль.

Правила пересування під час комендантської години змінюють: Шмигаль пояснив, що дозволять16.01.26, 08:49 • 2530 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Денис Шмигаль