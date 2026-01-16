Без перепусток: Шмигаль роз'яснив послаблення правил комендантської години

Послаблення правил комендантської години для доступу до "пунктів незламності" та обігріву будуть схожими на підхід під час повітряної тривоги, водночас, посилить патрулювання поліція. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Стосовно комендантської години. Відтепер людям буде дозволено виходити без спеціальних перепусток та користуватися транспортом, щоб дістатися до "пунктів незламності" та пунктів обігріву - сказав Шмигаль.

З його слів, "це потрібно, аби всі, у кого зараз немає світла, води чи тепла, отримали необхідну допомогу, обігрів, харчування, теплий чай, зарядку, зв'язок". "Фактично буде діяти такий самий підхід, як і під час повітряної тривоги, коли люди можуть пересуватися, щоб дістатися безпечних місць", - сказав міністр.

"Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно", - повідомив Шмигаль.

Правила пересування під час комендантської години змінюють: Шмигаль пояснив, що дозволять