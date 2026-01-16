$43.180.08
Без пропусков: Шмыгаль разъяснил ослабление правил комендантского часа

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В Украине ослаблены правила комендантского часа для доступа к "пунктам несокрушимости" и обогрева. Разрешено выходить без пропусков и пользоваться транспортом, полиция усилит патрулирование.

Без пропусков: Шмыгаль разъяснил ослабление правил комендантского часа

Ослабление правил комендантского часа для доступа к "пунктам несокрушимости" и обогрева будут схожи с подходом во время воздушной тревоги, при этом полиция усилит патрулирование. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Что касается комендантского часа. Отныне людям будет разрешено выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до "пунктов несокрушимости" и пунктов обогрева

- сказал Шмыгаль.

По его словам, "это нужно, чтобы все, у кого сейчас нет света, воды или тепла, получили необходимую помощь, обогрев, питание, теплый чай, зарядку, связь". "Фактически будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги, когда люди могут передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест", - сказал министр.

"В то же время полиция усиливает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это необходимо", - сообщил Шмыгаль.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
