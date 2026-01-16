В Киеве развернут 50 мобильных кухонь с горячей едой - Свириденко
Киев • УНН
В Киеве начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах со сложной ситуацией. Также ослабляется комендантский час возле Пунктов несокрушимости.
С сегодняшнего дня в Киеве начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после специального селектора по чрезвычайной ситуации в энергетике, передает УНН.
ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300. С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация
Кроме того, по ее словам, на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа. Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах возле Пунктов несокрушимости и обогрева, а также двигаться частным транспортом к ним. Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.
