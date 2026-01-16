В Киеве развернут 50 мобильных кухонь с горячей едой - Свириденко

С сегодняшнего дня в Киеве начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после специального селектора по чрезвычайной ситуации в энергетике, передает УНН.

ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300. С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация - сообщила Свириденко.

Кроме того, по ее словам, на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа. Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах возле Пунктов несокрушимости и обогрева, а также двигаться частным транспортом к ним. Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.

