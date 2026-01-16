$43.180.08
11:02 • 4346 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 6994 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 11558 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 19975 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 25102 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 23721 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 34247 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37449 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 77093 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 86634 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
В Киеве развернут 50 мобильных кухонь с горячей едой - Свириденко

Киев

 170 просмотра

В Киеве начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах со сложной ситуацией. Также ослабляется комендантский час возле Пунктов несокрушимости.

В Киеве развернут 50 мобильных кухонь с горячей едой - Свириденко

С сегодняшнего дня в Киеве начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко после специального селектора по чрезвычайной ситуации в энергетике, передает УНН.

ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300. С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где остается сложная ситуация

- сообщила Свириденко.

Кроме того, по ее словам, на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа. Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах возле Пунктов несокрушимости и обогрева, а также двигаться частным транспортом к ним. Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.

Без пропусков: Шмыгаль разъяснил ослабление правил комендантского часа16.01.26, 11:00 • 2842 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКиев
