Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави Провів спеціальний енергетичний селектор. Були присутні Премʼєр-міністр та ключові для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

За його словами, багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії - резюмував Зеленський.

