Ексклюзив
13:18 • 1854 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
08:19 • 28882 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 39784 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 23935 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 25676 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 45411 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 38337 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 39695 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34697 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 28175 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Києві склалася особливо складна ситуація. Уряд виправлятиме те, що не зробила міська влада.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі 

Глава держави Провів спеціальний енергетичний селектор. Були присутні Премʼєр-міністр та ключові для рішень в умовах надзвичайної ситуації члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15.01.26, 13:34 • 2334 перегляди

За його словами, багато робочих деталей обговорили, та надзвичайно багато проблем треба вирішувати максимально оперативно.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії 

- резюмував Зеленський.

Треба все терміново виправляти, потрібні рішення: Зеленський про неготовність Києва до російських ударів та морозів14.01.26, 20:11 • 2938 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаКиїв
