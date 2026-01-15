Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике

Особенно сложная ситуация в Киеве – время городской властью упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства провел специальный энергетический селектор. Присутствовали Премьер-министр и ключевые для решений в условиях чрезвычайной ситуации члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

По его словам, много рабочих деталей обсудили, и чрезвычайно много проблем нужно решать максимально оперативно.

Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия - резюмировал Зеленский.

