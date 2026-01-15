$43.180.08
Эксклюзив
13:18 • 1920 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
08:19 • 28998 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 39910 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 24005 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 25735 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 45451 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 38357 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 39708 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 34701 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 28178 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась особо сложная ситуация. Правительство будет исправлять то, что не сделали городские власти.

Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике

Особенно сложная ситуация в Киеве – время городской властью упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали 

Глава государства провел специальный энергетический селектор. Присутствовали Премьер-министр и ключевые для решений в условиях чрезвычайной ситуации члены правительства, представители областной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15.01.26, 13:34 • 2338 просмотров

По его словам, много рабочих деталей обсудили, и чрезвычайно много проблем нужно решать максимально оперативно.

Особенно сложная ситуация в Киеве – время городской властью упущено, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне. Ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия 

- резюмировал Зеленский.

Надо все срочно исправлять, нужны решения: Зеленский о неготовности Киева к российским ударам и морозам14.01.26, 20:11 • 2940 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаКиев
