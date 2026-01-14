Надо все срочно исправлять, нужны решения: Зеленский о неготовности Киева к российским ударам и морозам

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев оказался неподготовленным к российским ударам и сильным морозам, поэтому ситуацию нужно срочно исправлять, нужны решения, передает УНН.

Недавно провел энергетическое совещание – самое главное сегодня. Много вопросов. Денис Шмыгаль назначен первым вице-премьером и министром энергетики, ключевая его задача – это справиться с чрезвычайной ситуацией, которая есть в энергетике сейчас из-за российских ударов и жесткой зимней погоды

Отдельно Президент проанализировал ситуацию в части наших городов – особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы.

Видим, как много сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни не вижу интенсивности – надо сейчас это все срочно исправлять. Должны быть решения