Надо все срочно исправлять, нужны решения: Зеленский о неготовности Киева к российским ударам и морозам

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 1512 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 3254 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 5452 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 9546 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 11804 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 12076 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 12765 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11852 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 17178 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10287 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланники Трампа Уиткофф и Кушнер планируют поездку в москву для встречи с путиным в ближайшее время - Bloomberg14 января, 08:52 • 14608 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 20519 просмотра
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14 января, 09:48 • 7254 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 21988 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик12:31 • 7492 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 17178 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 22050 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 36827 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 51046 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 63988 просмотра
Актуальные люди
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 24579 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 59269 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 51875 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 56557 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 57876 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Бильд

Надо все срочно исправлять, нужны решения: Зеленский о неготовности Киева к российским ударам и морозам

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Киев оказался неподготовленным к российским ударам и сильным морозам. Он подчеркнул необходимость срочного исправления ситуации и принятия решений.

Надо все срочно исправлять, нужны решения: Зеленский о неготовности Киева к российским ударам и морозам

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев оказался неподготовленным к российским ударам и сильным морозам, поэтому ситуацию нужно срочно исправлять, нужны решения, передает УНН.

Недавно провел энергетическое совещание – самое главное сегодня. Много вопросов. Денис Шмыгаль назначен первым вице-премьером и министром энергетики, ключевая его задача – это справиться с чрезвычайной ситуацией, которая есть в энергетике сейчас из-за российских ударов и жесткой зимней погоды 

- сказал Зеленский.

Отдельно Президент проанализировал ситуацию в части наших городов – особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы.

Видим, как много сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни не вижу интенсивности – надо сейчас это все срочно исправлять. Должны быть решения 

- резюмировал Глава государства.

В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский14.01.26, 19:46 • 596 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кривой Рог
Одесса
Киев
Харьков