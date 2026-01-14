Треба все терміново виправляти, потрібні рішення: Зеленський про неготовність Києва до російських ударів та морозів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ виявився непідготовленим до російських ударів та сильних морозів, тож ситуацію потрібно терміново виправляти, потрібні рішення, передає УНН.

Нещодавно провів нараду енергетичну – найголовнішу сьогодні. Багато питань. Денис Шмигаль призначений першим віцепремʼєром та міністром енергетики, ключове його завдання – це впоратись із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду

Окремо Президент проаналізував ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони.

Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення