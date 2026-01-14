$43.180.08
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 3364 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
16:42 • 5512 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 9604 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
14:35 • 11831 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12092 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 12776 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
13:16 • 11853 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
12:53 • 17207 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10287 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:53 • 17207 перегляди
Треба все терміново виправляти, потрібні рішення: Зеленський про неготовність Києва до російських ударів та морозів

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Київ виявився непідготовленим до російських ударів та сильних морозів. Він наголосив на необхідності термінового виправлення ситуації та прийняття рішень.

Треба все терміново виправляти, потрібні рішення: Зеленський про неготовність Києва до російських ударів та морозів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ виявився непідготовленим до російських ударів та сильних морозів, тож ситуацію потрібно терміново виправляти, потрібні рішення, передає УНН.

Нещодавно провів нараду енергетичну – найголовнішу сьогодні. Багато питань. Денис Шмигаль призначений першим віцепремʼєром та міністром енергетики, ключове його завдання – це впоратись із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду 

- сказав Зеленський.

Окремо Президент проаналізував ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони.

Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення 

- резюмував Глава держави.

У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський

Антоніна Туманова

ПолітикаКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кривий Ріг
Одеса
Київ
Харків