В Киеве 100 многоэтажек остаются без отопления - мэр
Киев • УНН
Около 100 многоэтажных домов Киева до сих пор без отопления после массированной атаки 9 января. Коммунальщики круглосуточно ремонтируют инфраструктуру, но ситуация с энергоснабжением остается сложной.
Около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления после массированной атаки на столицу 9 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
На середину сегодняшнего дня около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)
По его словам, коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.
Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию - отметил мэр Киева.
Добавим
В свою очередь премьер Юлия Свириденко сообщила, что на левом берегу Киева подключены 24 электрогенератора большой мощности для жилых кварталов. По состоянию на сейчас благодаря им запитано 17 трансформаторных подстанций.
