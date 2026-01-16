В Киеве 100 многоэтажек остаются без отопления - мэр

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:36 • 1570 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 2024 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухступенчатую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 6522 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 9514 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 12871 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 21737 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 26669 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 24283 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 34708 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37701 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 15931 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 19480 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 16966 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 17122 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 11960 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 28244 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 60395 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 78279 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 87742 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 72004 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 3714 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 16593 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 28796 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 50101 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 83631 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка

В Киеве 100 многоэтажек остаются без отопления - мэр

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Около 100 многоэтажных домов Киева до сих пор без отопления после массированной атаки 9 января. Коммунальщики круглосуточно ремонтируют инфраструктуру, но ситуация с энергоснабжением остается сложной.

В Киеве 100 многоэтажек остаются без отопления - мэр

Около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления после массированной атаки на столицу 9 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

На середину сегодняшнего дня около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января) 

- сообщил городской голова.

По его словам, коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике15.01.26, 15:40 • 5930 просмотров

Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию - отметил мэр Киева.

Добавим

В свою очередь премьер Юлия Свириденко сообщила, что на левом берегу Киева подключены 24 электрогенератора большой мощности для жилых кварталов. По состоянию на сейчас благодаря им запитано 17 трансформаторных подстанций.

В Киеве развернут 50 мобильных кухонь с горячей едой - Свириденко16.01.26, 14:18 • 848 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Киев