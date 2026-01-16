В Киеве 100 многоэтажек остаются без отопления - мэр

Около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления после массированной атаки на столицу 9 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

На середину сегодняшнего дня около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)