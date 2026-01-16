Киев с сегодняшнего дня ограничивает наружное освещение: что предусматривается

$43.180.08
13:20 • 4734 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 19758 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 18874 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 19380 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 19938 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 21111 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 29416 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 33551 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26315 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36495 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 29928 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 27420 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения16 января, 07:17 • 30468 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях16 января, 07:54 • 22106 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда09:54 • 16788 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 38454 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 70421 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 88416 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 97583 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 80889 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 10621 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 20457 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 32376 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 53436 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 86953 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
СВИФТ

Киев с сегодняшнего дня ограничивает наружное освещение: что предусматривается

Киев • УНН

 • 14 просмотра

С 16 января в Киеве будет ограничено использование электроэнергии на наружное освещение. Это решение принял Совет обороны города из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Киев с сегодняшнего дня ограничивает наружное освещение: что предусматривается

В Киеве ограничивают наружное освещение с 16 января на фоне ситуации в энергетике, сообщили в КГГА по итогам решения Совета обороны Киева, пишет УНН.

С 16 января в Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение

- сообщили в КГГА.

Такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за вражеских атак, пояснили в КГГА.

Что предполагается

В частности:

  • архитектурно-декоративное освещение не будут включать;
    • интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности;
      • там, где технически нельзя сделать свет тусклее, будут включать 50% фонарей.

        "Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок", - говорится в сообщении.

        Киевлян призвали экономно потреблять электроэнергию. Это, отмечают в КГГА, помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

        Шмыгаль поручил провести Совет обороны Киева: в фокусе - изменение правил передвижения во время комендантского часа16.01.26, 10:04 • 4520 просмотров

        Юлия Шрамко

