Киев с сегодняшнего дня ограничивает наружное освещение: что предусматривается
Киев • УНН
С 16 января в Киеве будет ограничено использование электроэнергии на наружное освещение. Это решение принял Совет обороны города из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В Киеве ограничивают наружное освещение с 16 января на фоне ситуации в энергетике, сообщили в КГГА по итогам решения Совета обороны Киева, пишет УНН.
С 16 января в Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение
Такое решение принял Совет обороны города Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за вражеских атак, пояснили в КГГА.
Что предполагается
В частности:
- архитектурно-декоративное освещение не будут включать;
- интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности;
- там, где технически нельзя сделать свет тусклее, будут включать 50% фонарей.
"Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок", - говорится в сообщении.
Киевлян призвали экономно потреблять электроэнергию. Это, отмечают в КГГА, помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.
