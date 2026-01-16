Київ відсьогодні обмежує зовнішнє освітлення: що передбачається

У Києві обмежують зовнішнє освітлення з 16 січня на тлі ситуації в енергетиці, повідомили у КМДА за підсумками рішення Ради оборони Києва, пише УНН.

Із 16 січня в Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення - повідомили у КМДА.

Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через ворожі атаки, пояснили у КМДА.

Що передбачається

Зокрема:

архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;

інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;

там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

"Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок", - ідеться у повідомленні.

Киян закликали ощадливо споживати електроенергію. Це, наголошують у КМДА, допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.

Шмигаль доручив провести Раду оборони Києва: у фокусі - зміна правил пересування під час комендантської години