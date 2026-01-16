Київ відсьогодні обмежує зовнішнє освітлення: що передбачається
Київ • УНН
З 16 січня в Києві буде обмежено використання електроенергії на зовнішнє освітлення. Це рішення ухвалила Рада оборони міста через складну ситуацію в енергосистемі.
Що передбачається
Зокрема:
- архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;
- інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;
- там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.
"Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок", - ідеться у повідомленні.
Киян закликали ощадливо споживати електроенергію. Це, наголошують у КМДА, допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення.
