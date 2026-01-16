На вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушили зовнішнє освітлення
Київ • УНН
Укрзалізниця приглушує зовнішнє освітлення на вокзалах Львова, Дніпра, Одеси, Києва та Харкова для економії електроенергії. Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі.
У Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові на вокзалах приглушили зовнішнє освітлення — задля економії електроенергії, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
За даними УЗ, Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі — щоб люди могли зігрітися, підзарядити гаджети та провести холодний вечір у теплі й комфорті.
Нагадаємо
Станом на 16 січня 2026 року енергосистема України залишається пошкодженою через масові ракетні та дронові атаки зс рф, що відбулися останніми днями.
Лише упродовж минулої доби російські військові атакували енергетичну інфраструктуру у кількох областях. Як наслідок, без світла залишилися тисячі мешканців Харківщини та Запорізької області.
Споживання електроенергії залишається високим. Тому діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях застосовують аварійні відключення через перевантаження обладнання.
Напруженою залишається ситуація в Києві та Київській області, де без електроенергії залишилися звичайні містяни, бізнес, установи, освітні заклади. Подекуди через проблеми зі світлом і теплом люди відчули дефіцит харчів.
Через сукупність факторів Президент України Володимир Зеленський запровадив надзвичайний стан в енергетиці.