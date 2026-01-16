$43.180.08
Ексклюзив
17:23 • 3604 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 12014 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 29073 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 27538 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 25799 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24805 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23743 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33042 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 37853 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27682 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушили зовнішнє освітлення

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Укрзалізниця приглушує зовнішнє освітлення на вокзалах Львова, Дніпра, Одеси, Києва та Харкова для економії електроенергії. Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі.

На вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушили зовнішнє освітлення

У Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові на вокзалах приглушили зовнішнє освітлення — задля економії електроенергії, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

За даними УЗ, Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі — щоб люди могли зігрітися, підзарядити гаджети та провести холодний вечір у теплі й комфорті.

Київ відсьогодні обмежує зовнішнє освітлення: що передбачається16.01.26, 16:48 • 1954 перегляди

Нагадаємо

Станом на 16 січня 2026 року енергосистема України залишається пошкодженою через масові ракетні та дронові атаки зс рф, що відбулися останніми днями. 

Лише упродовж минулої доби російські військові атакували енергетичну інфраструктуру у кількох областях. Як наслідок, без світла залишилися тисячі мешканців Харківщини та Запорізької області. 

Споживання електроенергії залишається високим. Тому діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях застосовують аварійні відключення через перевантаження обладнання.

Напруженою залишається ситуація в Києві та Київській області, де без електроенергії залишилися звичайні містяни, бізнес, установи, освітні заклади. Подекуди через проблеми зі світлом і теплом люди відчули дефіцит харчів. 

Через сукупність факторів Президент України Володимир Зеленський запровадив надзвичайний стан в енергетиці.  

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Харківська область
Запорізька область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Одеса
Київ
Харків