Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных

С четверга, 22 января, Укрзализныця меняет график движения поездов, в том числе пригородных, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Детали

С 22 января меняется график движения поездов, в том числе пригородных. Да, мы делаем это снова, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Кроме того, есть изменения в некоторых маршрутах из соображений безопасности. В общей сложности было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки - говорится в сообщении.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов ищите на сайте.

При выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, должно быть именно "действителен с 22.01.2026". До тех пор должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке - добавили в УЗ.

Напомним

Украинские поезда с 22 января поедут по обновленным расписаниям. 8 января открылись продажи на соответствующие билеты, которые будут появляться постепенно.