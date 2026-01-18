Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных

$43.180.08
Эксклюзив
10:58 • 392 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
08:25 • 8550 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 32327 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 57189 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 34965 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 45540 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 52123 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 42465 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 65013 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30833 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Эксклюзивы
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 6622 просмотра
Бунт в тюрьмах Гватемалы: заключенные захватили 46 заложников18 января, 04:18 • 4604 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto18 января, 04:30 • 12509 просмотра
Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов ТрампаPhoto18 января, 05:11 • 4866 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters08:29 • 10033 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 30311 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 37308 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 68843 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 98288 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 6804 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 23611 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 21069 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 19118 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 18548 просмотра
Укрзалізниця с 22 января меняет график движения поездов, в том числе пригородных

Киев • УНН

 • 52 просмотра

С 22 января Укрзалізниця меняет график движения поездов, в том числе пригородных, чтобы минимизировать задержки. Это связано с возросшей интенсивностью движения на Фастовском участке, пострадавшем от вражеской атаки.

С четверга, 22 января, Укрзализныця меняет график движения поездов, в том числе пригородных, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Детали

С 22 января меняется график движения поездов, в том числе пригородных. Да, мы делаем это снова, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Кроме того, есть изменения в некоторых маршрутах из соображений безопасности. В общей сложности было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки

 - говорится в сообщении.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов ищите на сайте.

При выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, должно быть именно "действителен с 22.01.2026". До тех пор должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке

- добавили в УЗ.

Напомним 

Украинские поезда с 22 января поедут по обновленным расписаниям. 8 января открылись продажи на соответствующие билеты, которые будут появляться постепенно.

Павел Башинский

Общество
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога
Украина