Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських

Ексклюзив
10:58 • 516 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
08:25 • 8800 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 32510 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 57405 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 35053 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 45608 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 52174 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 42501 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 65094 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30844 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 6806 перегляди
Бунт у в'язницях Гватемали: ув'язнені захопили 46 заручників18 січня, 04:18 • 4750 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto18 січня, 04:30 • 12619 перегляди
Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи ТрампаPhoto18 січня, 05:11 • 5010 перегляди
Посли ЄС зберуться на екстрене засідання на тлі заяв Трампа щодо запровадження мит - Reuters08:29 • 10231 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 30372 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 65099 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 37364 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 68892 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 98334 перегляди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Володимир Вернадський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 6906 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 23639 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 21094 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 19145 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 18574 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136

Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських

Київ • УНН

 • 104 перегляди

З 22 січня Укрзалізниця змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських, щоб мінімізувати затримки. Це пов'язано зі збільшеною інтенсивністю руху на Фастівській ділянці, яка постраждала від ворожої атаки.

Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських

З четверга, 22 січня, Укрзалізниця змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

З 22 січня змінюється графік руху поїздів, у тому числі приміських. Так, ми робимо це знову, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки. Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить "розвантажити" найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки

 - йдеться в повідомленні.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів шукайте на сайті.

При виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути саме "дійсний з 22.01.2026". До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці

- додали в УЗ.

Нагадаємо 

Українські поїзди з 22 січня поїдуть за оновленими розкладами. 8 січня відкрилися продаж на відповідні квитки, які з'являтимуться поступово.

Павло Башинський

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця
Україна