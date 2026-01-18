Укрзалізниця з 22 січня змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських

З четверга, 22 січня, Укрзалізниця змінює графік руху поїздів, у тому числі приміських, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

З 22 січня змінюється графік руху поїздів, у тому числі приміських. Так, ми робимо це знову, щоб мінімізувати затримки, викликані збільшеною інтенсивністю руху на враженій ворогом у грудні Фастівській ділянці. Крім того, маємо зміни в деяких маршрутах з міркувань безпеки. Загалом було переглянуто понад 100 графіків приміських поїздів по всій Україні, що дозволить "розвантажити" найбільш інтенсивні ділянки і, відповідно, скоротити затримки - йдеться в повідомленні.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть у ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів шукайте на сайті.

При виборі конкретного поїзда важливо звертати увагу на дату, має бути саме "дійсний з 22.01.2026". До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці - додали в УЗ.

Нагадаємо

Українські поїзди з 22 січня поїдуть за оновленими розкладами. 8 січня відкрилися продаж на відповідні квитки, які з'являтимуться поступово.