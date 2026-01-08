Поїзди поїдуть за новим розкладом з 22 січня, квитки уже в продажі - Укрзалізниця

Українські поїзди з 22 січня поїдуть за оновленими розкладами, відсьогодні відкривається продаж на відповідні квитки, які з'являтимуться поступово, повідомили в четвер в Укрзалізниці, пише УНН.

Укрзалізниця в рекордні терміни оновила всі графіки. Як і обіцяли, сьогодні відкриваємо продаж на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово. Близько 70% внутрішніх рейсів будуть доступні в застосунку УЗ вже з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, а решта - до кінця дня - повідомили в УЗ.

Як зазначили в компанії, "118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди Укрзалізниці поїдуть за зміненим розкладом, що дозволить нам зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де активно триває відновлення зруйнованої інфраструктури".

"Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів. Безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення мають вийти на перший план", - зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

"Наші графісти в абсолютно рекордні строки - за 7 днів - зробили роботу, на яку за європейською практикою відводиться 5 місяців. У результаті цих змін Укрзалізниця зможе повернутися до вже звичних для українців - і дуже мотивуючих для наших європейських колег - 91% вчасних прибуттів. Попри війну, ми пріоритезуємо вчасність", - вказав він.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня - наголосили в УЗ.

