Поїзди поїдуть за новим розкладом з 22 січня, квитки уже в продажі - Укрзалізниця

Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 13291 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 24259 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 30507 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 24792 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 25356 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 26669 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 36971 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 28682 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 30267 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів7 січня, 21:59 • 5886 перегляди
Масована атака на Дніпро та Запоріжжя призвела до знеструмлення та відсутності води7 січня, 22:30 • 9734 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ7 січня, 23:02 • 16450 перегляди
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10 • 7414 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto01:52 • 9210 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 29183 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 34080 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 36951 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 78103 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 115404 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Кривий Ріг
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 15483 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 43510 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 63129 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 105282 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 96620 перегляди
Поїзди поїдуть за новим розкладом з 22 січня, квитки уже в продажі - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Укрзалізниця оновила розклад руху поїздів з 22 січня, квитки на які вже доступні для продажу. Зміни торкнуться 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських.

Поїзди поїдуть за новим розкладом з 22 січня, квитки уже в продажі - Укрзалізниця

Українські поїзди з 22 січня поїдуть за оновленими розкладами, відсьогодні відкривається продаж на відповідні квитки, які з'являтимуться поступово, повідомили в четвер в Укрзалізниці, пише УНН.

Укрзалізниця в рекордні терміни оновила всі графіки. Як і обіцяли, сьогодні відкриваємо продаж на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово. Близько 70% внутрішніх рейсів будуть доступні в застосунку УЗ вже з 08:00, усі міжнародні - з 09:00, а решта - до кінця дня

- повідомили в УЗ.

Як зазначили в компанії, "118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські поїзди Укрзалізниці поїдуть за зміненим розкладом, що дозволить нам зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці, де активно триває відновлення зруйнованої інфраструктури".

"Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів. Безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення мають вийти на перший план", - зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. 

"Наші графісти в абсолютно рекордні строки - за 7 днів - зробили роботу, на яку за європейською практикою відводиться 5 місяців. У результаті цих змін Укрзалізниця зможе повернутися до вже звичних для українців - і дуже мотивуючих для наших європейських колег - 91% вчасних прибуттів. Попри війну, ми пріоритезуємо вчасність", - вказав він.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня

- наголосили в УЗ.

Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють пізніше: в Укрзалізниці назвали причину 04.01.26, 15:29 • 4395 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця