Поезда поедут по новому расписанию с 22 января, билеты уже в продаже - Укрзализныця

07:21 • 9106 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 8348 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 15714 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 26483 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 32542 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 26034 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 26071 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27053 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 39022 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 28813 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
Массированная атака на Днепр и Запорожье привела к обесточиванию и отсутствию воды7 января, 22:30 • 12502 просмотра
Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ7 января, 23:02 • 19266 просмотра
Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января8 января, 00:10 • 11313 просмотра
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 12217 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо04:35 • 4258 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 31303 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 36157 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 39054 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 80054 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 117326 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 16412 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 44299 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 63884 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 105985 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 97284 просмотра
Поезда поедут по новому расписанию с 22 января, билеты уже в продаже - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Укрзализныця обновила расписание движения поездов с 22 января, билеты на которые уже доступны для продажи. Изменения коснутся 118 поездов дальнего следования и 62 пригородных.

Поезда поедут по новому расписанию с 22 января, билеты уже в продаже - Укрзализныця

Украинские поезда с 22 января поедут по обновленным расписаниям, с сегодняшнего дня открывается продажа на соответствующие билеты, которые будут появляться постепенно, сообщили в четверг в Укрзализныце, пишет УНН.

Укрзализныця в рекордные сроки обновила все графики. Как и обещали, сегодня открываем продажу на поезда отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно. Около 70% внутренних рейсов будут доступны в приложении УЗ уже с 08:00, все международные - с 09:00, а остальные - до конца дня

- сообщили в УЗ.

Как отметили в компании, "118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда Укрзализныци поедут по измененному расписанию, что позволит нам сделать необходимые корректировки безопасности и нивелировать задержки на пораженном врагом фастовском участке, где активно продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры".

"С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов. Безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения должны выйти на первый план", - отметил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

"Наши графисты в абсолютно рекордные сроки - за 7 дней - сделали работу, на которую по европейской практике отводится 5 месяцев. В результате этих изменений Укрзализныця сможет вернуться к уже привычным для украинцев - и очень мотивирующим для наших европейских коллег - 91% своевременных прибытий. Несмотря на войну, мы приоритезируем своевременность", - указал он.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января

- подчеркнули в УЗ.

Продажа билетов на ряд поездов после 21 января откроется позже: в Укрзализныце назвали причину04.01.26, 15:29 • 4405 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога