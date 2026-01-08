Поезда поедут по новому расписанию с 22 января, билеты уже в продаже - Укрзализныця

Украинские поезда с 22 января поедут по обновленным расписаниям, с сегодняшнего дня открывается продажа на соответствующие билеты, которые будут появляться постепенно, сообщили в четверг в Укрзализныце, пишет УНН.

Укрзализныця в рекордные сроки обновила все графики. Как и обещали, сегодня открываем продажу на поезда отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно. Около 70% внутренних рейсов будут доступны в приложении УЗ уже с 08:00, все международные - с 09:00, а остальные - до конца дня - сообщили в УЗ.

Как отметили в компании, "118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда Укрзализныци поедут по измененному расписанию, что позволит нам сделать необходимые корректировки безопасности и нивелировать задержки на пораженном врагом фастовском участке, где активно продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры".

"С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов. Безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения должны выйти на первый план", - отметил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

"Наши графисты в абсолютно рекордные сроки - за 7 дней - сделали работу, на которую по европейской практике отводится 5 месяцев. В результате этих изменений Укрзализныця сможет вернуться к уже привычным для украинцев - и очень мотивирующим для наших европейских коллег - 91% своевременных прибытий. Несмотря на войну, мы приоритезируем своевременность", - указал он.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января - подчеркнули в УЗ.

