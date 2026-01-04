$42.170.00
Продажа билетов на ряд поездов после 21 января откроется позже: в Укрзализныце назвали причину

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Укрзализныця объявила о корректировке расписания движения поездов из-за усложненного движения на фастовском участке и изменения маршрутов из соображений безопасности. Продажа билетов на внутренние рейсы откроется 8 января с 08:00, на международные – с 09:00.

Продажа билетов на ряд поездов после 21 января откроется позже: в Укрзализныце назвали причину

Продажа билетов на ряд поездов после 21 января откроется после корректировки расписания, учитывая осложнение движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и изменения в маршрутах из соображений безопасности, сообщили в воскресенье в Укрзализныце, пишет УНН.

Продажа билетов на некоторые рейсы после 21.01 откроется после корректировки расписания движения 

- сообщили в УЗ.

Как пояснили в УЗ, "в результате осложненного движения на недавно пораженном врагом фастовском участке и определенных изменений в маршрутах из-за соображений безопасности", вносят "необходимые коррективы в график движения поездов".

"Новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажу откроем утром 8 января: внутренние рейсы - с 08:00, международные рейсы - с 09:00. По обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января", - сообщили в УЗ.

"До того времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на фастовском участке", - указали в компании.

Дополнение

По данным Укрзализныци, обычно на поезда по территории Украины билеты появляются в доступе в 08:00 за 20 суток до даты отправления. Однако, есть исключения.

Юлия Шрамко

Общество
Война в Украине
Fastiv
Украинская железная дорога